Младшая дочь телеведущих Екатерины и Александра Стриженовых вышла замуж в 22 года Фото: Евгения ГУСЕВА

17 июня 2023 года сыграла свою свадьбу младшая дочь телеведущих Александра и Екатерины Стриженовых. 22-летняя Александра Стриженова вышла замуж за Антона Чурекова, с которым встречалась ещё со школы, и в итоге взяла фамилию молодого человека. Об этом сообщил проект КП «Сериалы».

Первой о важном событии в жизни звёздной семьи рассказала Екатерина Стриженова в своих социальных сетях, поделившись чувственным чёрно-белым снимком, на котором накидывает фату на голову своей дочери перед церемонией. Для свадьбы было выбрано изысканное белое платье, созданное дизайнером Викторией Андреяновой - тётей Александры.

«День рождения нашей семьи. Антон и Александра Чурековы», - так позже подписала посты в своих соцсетях и сама Александра.

Об избраннике дочери знаменитых ведущих известно, что он работает в сфере юриспруденции, помимо того, что их отношения длятся со школьной скамьи.

Ранее KP.RU сообщил о том, как Екатерина Стриженова поблагодарила врачей, стараниями которых её супруг снова смог ходить.