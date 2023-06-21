"Их танки горят "за милую душу": Путин сообщил о потерях ВСУ с начала наступления

Владимир Путин высказался об иностранных танках ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска уничтожили 245 танков и 678 бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала контрнаступления противника.

"Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", - подчеркнул российский лидер в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в Telegram.

Путин также добавил, что иностранные танки противника "горят за милую душу" в зоне проведения специальной военной операции. “Там есть и “Леопарды”, и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, всё есть. Горят за милую душу”, - сказал президент.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших учебных военных заведений заявил, что в украинском контрнаступлении сейчас наблюдается затишье, так как противник несет крупные потери на поле боя.