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НовостиЭкономика21 июня 2023 13:47

Группа Volkswagen продолжит работу в России под брендом AGR Automotive Group

Также компанию ждёт большой ребрендинг
Сергей КУДРИН

«Фольксваген груп рус» продолжит работать в России, но сменит название и проведёт масштабный ребрендинг. Теперь компания будет присутствовать на рынке под брендом AGR Automotive Group, о чём сообщили в пресс-службе группы.

«Фольксваген груп рус" объявляет о смене названия на ООО "АГР" / AGR Automotive Group. После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг», - говорится в сообщении.

Напомним, в мае компания Volkswagen продала российские активы инвестору ООО «Арт Финанс», работающего с поддержкой известного дилера «Авилон». Российским предпринимателям перешли производственные мощности в Калуге, весь бизнес Volkswagen, а также склады, все списки и контакты партнёров.

Как отметили в пресс-службе группы, AGR Automotive Group продолжит производство и продажу автомобилей и сделает всё возможное, чтобы клиенты имели доступ к широкому перечню моделей и качественному сервису.

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