Жители ЛНР будут избирать депутатов с 8 по 10 сентября 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Луганской Народной Республики будут выбирать депутатов в трёхдневном голосовании, которое продлится с 8 по 10 сентября 2023 года. Соответствующая информация была опубликована в официальном телеграм-канале Избиркома ЛНР.

«На заседании Избирком ЛНР принял решение о проведении голосования в течение 3-х дней подряд на выборах депутатов Народного Совета ЛНР первого созыва, а также на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в ЛНР, назначенных на 10 сентября 2023 года. Таким образом, голосование будет проводиться 8, 9 и 10 сентября 2023 года», - говорится в сообщении.

Избирком Республики утвердил и перечни документов, а также иные регламенты, необходимые для проведения голосования. Например - календарный план мероприятий; порядок открытия, ведения и закрытия избирательных счетов; перечень предоставляемых кандидатами документов и другое.

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