Кличко заявил, что мэрию Киева пытаются дискредитировать из-за бомбоубежищ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о развернутой в отношении него и центральных властей украинской столицы «шквальной кампании по дискредитации» на фоне расследования ситуации с закрытыми бомбоубежищами.

Кличко заявил о «бесконечных обысках», которые «парализуют работу департаментов и служб города». Как отметил мэр Киева, в период боевых действий меры подобного рода вносят хаос в управление и не дают работать предприятиям критической инфраструктуры.

По его словам, ни один из глав районных администраций, который был ответственен за проблемы с укрытиями, «не пострадал», из-за чего он ставит под сомнение объективности расследования.

«Нет других вызовов, главная проблема - Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян» - заявил мэр украинской столицы в своем Telegram-канале, отметив, что таким образом в городе разрушают и самоуправление, и систему жизнеобеспечения, «создавая хаос».

Напомним, ранее Кличко сообщил о проверке доступности всех укрытий Киева, а позже согласился, что работа убежищ организована неудовлетворительно, предложив тогда президенту Украины Владимиру Зеленскому разделить с ним ответственность за это.