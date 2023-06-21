Россия вводит новые санкции против Австралии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия вводит новые ответные санкции в отношении Австралии. Такое заявление в среду, 21 июня, сделали в Министерстве иностранных дел РФ, уточнив, что введен запрет на въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на политически мотивированные ограничительные меры, принятые ранее в отношении россиян.

Сообщается, что в «черный список» попали австралийцы из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса (ВПК), а также журналисты и муниципальные депутаты, которые, как отмечают в МИД РФ, формируют антироссийскую повестку дня.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжаться, учитывая антироссийский курс Австралии.

«С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского стоп-листа будет продолжена», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, в этом году правительство Австралии приняло решение о введении санкционных ограничений в отношении 90 российских граждан и 40 организаций.