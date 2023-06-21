Мэр Новой Каховки Леонтьев рассказал о текущем состоянии Северо-Крымского канала Фото: REUTERS

Глава Новой Каховки, города в Херсонской области, оказавшегося одним из первых населённых пунктов на пути воды, прорвавшейся через Каховскую ГЭС после теракта ВСУ, рассказал о состоянии Северо-Крымского канала, через который пресная вода поступает на полуостров Крым. Об этом Владимир Леонтьев рассказал агентству ТАСС.

«Северо-Крымский канал, насколько мне известно, сейчас перестал получать воду из Днепра, потому что просто её нет в Днепре. Днепр обмелел, по причине теракта, совершённого понятно кем (командованием ВСУ - прим.)», - заявил Леонтьев.

Несмотря на это, глава города подчеркнул, что власти Херсонской области уже прорабатывают восстановление Северо-Крымского канала, и пообещал, что без воды ни Крым, ни новые регионы России не останутся.

Ранее KP.RU опубликовал большой разбор военкора Григория Кубатьяна о том, что ждёт некогда плодородную Херсонскую область после потопа, вызванного терактом на Каховской ГЭС.