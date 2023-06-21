Актёр Никита Зверев экстренно госпитализирован после спектакля в Москве

Актер Никита Зверев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актёр Никита Зверев, известный многим по ролям в фильмах «Бой с тенью», «Грозовые ворота» и ещё множестве других проектов, был госпитализирован 21 июня 2023 года в Москве после выступления в Московском театре комедии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно имеющейся информации, актёр отыграл спектакль в театре, а затем отправился в магазин, где ему резко стало плохо. У Зверева закружилась голова, потемнело в глазах, потом он потерял сознание. Окружающие вызвали скорую помощь, и актёр был экстренно госпитализирован.

Сейчас 49-летний актёр находится под наблюдением специалистов, его состояние стабилизировалось вскоре после того, как его забрала бригада скорой помощи. Медики зафиксировали у Зверева кратковременную потерю памяти, например, он забыл, что играл сегодня на сцене Московского театра комедии. Предварительно, актёру диагностировали переутомление. Он сам отмечает, что в последнее время почти не спит и испытывает проблемы с давлением.

Ранее KP.RU сообщил, что 11 июня 2023 года был экстренно госпитализирован Стас Пьеха.