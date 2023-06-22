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НовостиПроисшествия22 июня 2023 5:19

Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсоном и Крымом

Предварительно удар наносили британскими ракетами Storm Shadow
Роман ПОЛОСИКОВ
Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсоном и Крымом Фото: из telegram-канала Владимира Сальдо

Сальдо: ВСУ нанесли удар по мостам на границе между Херсоном и Крымом Фото: из telegram-канала Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью неподалеку от Чонгара. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

— Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, — говорится в сообщении.

Предварительно, как пишет HERSON.KP.RU, удары наносились британскими ракетами Storm Shadow, а в результате происшествия никто не пострадал. Также Сальдо добавил, что сейчас движение между Херсонской областью и Крымом организовано по резервному маршруту.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что, в случае ударов ракетами Storm Shadow по территории России, ответными мерами станут удары по центрам принятия решений на Украине.