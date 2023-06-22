Советник Крючков: удар по Чонгарскому мосту не нарушил логистику коридора в Крым

Удар по Чонгарскому мосту не нарушил логистику коридора в Крым. Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Советник главы Крыма Олег Крючков в четверг, 22 июня, заявил, что удар ВСУ по Чонгарскому мосту не может кардинально нарушить транспортную логистику коридора в Крым.

В своем Telegram-канале Крючков напомнил, что Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска, два из них находятся в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора», - подчеркнул советник главы республики.

В то же время он попросил автомобилистов выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через Армянск.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, подтвердил, что ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

По данным Аксенова, в настоящее время взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа использованного боеприпаса, а профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. Он уточнил, что о том, можно ли ездить по мосту, станет известно в течение часа.

Напомним, ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам на административной границе между Крымом и Херсонской областью неподалеку от Чонгара. По предварительным данным, атака была совершена с помощью британских ракет Storm Shadow.