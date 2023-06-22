В Ростовской области горит склад на площади две тысячи квадратных метров
Фото: Борис КОКУРИН
В Аксайском районе на рынке «Альтус» разгорелся пожар на складе посуды и электронной техники. На данный момент площадь возгорания составляет около двух тысяч километров. Об этом KP.RU сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.
По предварительной информации склад загорелся ранним утром 22 июня, а очевидцы, заметившие пожар, сразу же вызвали туда спасателей.
Сейчас на месте происшествия задействовано 63 сотрудника пожарно-спасательной бригады и 21 единица техники. Также для тушения пожара был привлечен вертолет Ми-8.
В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня на данный момент нет. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее пожар разгорелся в здании порохового завода в Тамбовской области. Причиной возгорания стал человеческий фактор, а в результате происшествия погибло четыре человека.