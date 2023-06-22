Минтруд оценил идею введения в России четырехдневной рабочей недели

Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна по договоренности с работодателем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что нет необходимости внесения изменений в законодательство страны для введения четырехдневной рабочей недели. Такая возможность уже имеется – по договоренности с работодателем, уточнил он.

«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», - цитирует Котякова РИА Новости.

Он уточнил, что по договоренности с работодателем сотрудник может работать четыре дня в неделю.

Котяков также напомнил, что в ведомство поступают предложения о введении четырехдневной или шестидневной рабочей недели. Однако, по мнению главы Минтруда, именно «пятидневка» является оптимальным вариантом, потому она закреплена на законодательном уровне.

Напомним, Котяков заявлял, что ведомство не поддерживает введение шестидневной рабочей недели. При этом, по его словам, трудовой кодекс позволяет при условии согласования с сотрудниками достаточно гибко формировать рабочий график.

Ранее сайт KP.RU писал, что на различных уровнях обсуждается введение в России четырехдневной рабочей недели, а работодатели такой вариант пробуют в частном порядке.