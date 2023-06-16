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НовостиОбщество16 июня 2023 6:06

Минтруд России не поддержал установление шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда отметил, что действующий трудовой кодекс позволяет индивидуально регулировать рабочее время
Сергей ЧИКОВ
Глава Минтруда Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ведомство не поддерживает введение шестидневной рабочей недели. При этом, по его словам, трудовой кодекс позволяет работодателям при условии согласования с сотрудниками достаточно гибко формировать рабочий график.

“Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой”, — заявит ТАСС Котяков на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в мае Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “Аванти” предложила главе Министерства труда Котякову ввести в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это могло позволить увеличить производительность труда в стране и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на предстоящий год.

При этом, согласно опросу “Комсомольской правды”, более 80% читателей не поддерживают идею повсеместного внедрения шестидневки.

В Госдуме также не поддержали идею введения шестидневной рабочей недели, поскольку, по словам председателя комитета ГД по труду с социальной политике Ярослава Нилова, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме.