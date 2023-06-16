Минтруд России не поддержал установление шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда Котяков не поддержал введение шестидневной рабочей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ведомство не поддерживает введение шестидневной рабочей недели. При этом, по его словам, трудовой кодекс позволяет работодателям при условии согласования с сотрудниками достаточно гибко формировать рабочий график.

“Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой”, — заявит ТАСС Котяков на полях Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в мае Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “Аванти” предложила главе Министерства труда Котякову ввести в России шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это могло позволить увеличить производительность труда в стране и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на предстоящий год.

При этом, согласно опросу “Комсомольской правды”, более 80% читателей не поддерживают идею повсеместного внедрения шестидневки.

В Госдуме также не поддержали идею введения шестидневной рабочей недели, поскольку, по словам председателя комитета ГД по труду с социальной политике Ярослава Нилова, в тех сферах, где сегодня требуется предельная интенсификация, и так работают в усиленном режиме.