Сальдо: Украина показывает свою историческую преемственность с нацистской Германией

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина специально демонстрирует свою историческую преемственность с нацистской Германией.

Такое заявление Сальдо сделал на фоне сообщений главы Крыма Сергея Аксенова об обстреле Чонгарского моста со стороны ВСУ утром 22 июня в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

Сальдо назвал "варварский акт" украинцев символичным. "Они как будто специально показывают свою историческую преемственность с нацистской Германией. Но и конец у них будет одинаковый", - написал врио губернатора в Telegram. Он подчеркнул, что атака на мост не отразится на ходе специальной военной операции.

Напомним, ранее Сальдо сообщил, что украинцы нанесли удар по мосту на границе между Херсоном и Крымом предварительно британскими ракетами Storm Shadow.