Забайкальский казак «Тунгус» сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами Фото: Народная милиция ЛНР

Житель Забайкалья с позывным «Тунгус», в ходе спецоперации сбил украинский дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.

— «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами, — говорится в сообщении главы региона.

Сообщается, что беспилотник нес на себе гранату от РПГ, которую после смелых действий забайкальского казака удалось деактивировать, а сам дрон бойцы забрали в качестве трофея.

KP.RU узнал, что после такого поступка «Тунгуса», атаман представил его к медали «За отвагу», а глава регионе заявил, что гордится действиями мужчины.

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