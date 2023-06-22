Котяков: существующие меры поддержки рождаемости сохранятся и дополнятся в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующие в России меры поддержки рождаемости сохранятся и в 2024 году, а также будут дополнены новыми решениями на федеральном и региональном уровнях. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в интервью РИА Новости.

— Сейчас уже завершаем эту работу. И, надеюсь, что до 1 июля в каждом регионе будут приняты программы повышения рождаемости, — заявил Котяков.

Он подчеркнул, что для выработки региональных мер был специально проведен анализ рождаемости. Он показал, что на рождаемость сильно влияют традиционные ценности, а также социально-экономическое развитие, поэтому в каждом регионе необходимы особые меры с учетом специфики субъекта.

Котяков отметил, что в некоторых регионах зафиксирован высокий уровень абортов, поэтому там необходим целый набор мер по дополнительному сопровождению семьи, где ожидается пополнение.

Ранее KP.RU рассказывал, что по мнению россиян, рождаемость в стране можно повысить за счет выдачи квартир молодым семьям. При этом большинство опрошенных считает, что даже льготные программы ипотеки не столь эффективны, поскольку это все еще большая финансовая нагрузка.