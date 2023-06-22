Шойгу: в ВС России набрано 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев

В ВС России приходят служить по контракту Фото: Минобороны РФ

По состоянию на 22 июня 2023 года в Вооруженные силы (ВС) России на службу на контрактной основе, а также в состав добровольческих формирований было принято свыше 166 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности России.

Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину, что на службу по контракту в ВС РФ было принято 114 тысяч человек, еще 52 тысячи составили добровольцы.

"Все с боевым опытом", - отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны отметил, что в среднем за день на службу по контракту поступают свыше 1,3 тысячи человек.

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