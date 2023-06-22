Песков: Россия видит возможный разлад в коллективном Западе из-за Киева
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия замечает возможный разлад коллективного Запада из-за Киева.
"Россия наблюдает возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского наступления", - заявил Песков.
Также Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных стран на фразу российского президента Владимира Путина. По словам Пескова, несмотря на сложности перевода с русского языка, на Западе хорошо поняли фразу Путина "хрен им". Данное высказывание является ответом на просьбы о сокращении ядерного оружия в России от западных стран.
Резкое высказывание Владимир Путин сказал в ответ на вопрос американского политолога Дмитрия Саймса, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
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