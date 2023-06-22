Песков назвал очередной ложью слова Зеленского о готовящейся провокации на ЗАЭС

Песков уличил Зеленского во лжи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очередной ложью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь, - заявил Песков журналистам, комментируя интервью Зеленского американскому телеканалу NBC News о том, что Россия якобы хочет подорвать ЗАЭС.

Напомним, 6 июня украинские военные подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области, что привело к подтоплению близлежащих населенный пунктов, человеческим жертвам и проблемам с экологией.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС, отметив нормальный уровень воды, однако выразил обеспокоенность общей ситуацией. Замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ грозят последствиями для всего мира.

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