Ntv: украинские летчики в шоке от больших потерь ВВС Украины Фото: REUTERS

Немецкий телеканал NTV, ссылаясь на слова летчиков ВВС Украины, сообщил о больших потерях авиатехники ВСУ в ходе текущего наступления.

“Не хватает современного оборудования. Многие молодые пилоты не выдерживают своих первых вылетов”, — отметил один из пилотов, добавив, что потери оказывают серьезное влияние на мотивацию других летчиков.

По словам собеседника телеканала, его второй пилот и командир эскадрильи уже погибли в ходе наступления из-за того, что ВКС России превосходят украинские ВВС в техническом аспекте.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что летчики ВВС Украины “умоляют” ускорить поставки американских истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.

При этом обозреватель Брендан Коул предупреждал, что главным козырем российской армии в отражении наступления ВСУ станет авиация, поскольку резервы ВКС России в десять раз больше, чем у ВВС Украины.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис также предупреждал, что ВСУ даже теоретически не способны вытеснить российскую армию с уже занятых позиций и в результате наступления Украина окажется “в худшем положении, чем сейчас”.