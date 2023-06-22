Патрушев сообщил, что потери ВСУ составили более 13 тысяч человек с начала июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Потери Вооруженных сил Украины с начала наступления составили более 13 тысяч человек. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

— По личному составу, я думаю, тут поступает более разрозненная информация. Но могу сказать, что тут более 13 тысяч, — сказал Патрушев.

Помимо этого, он доложил президенту Путину о больших потерях военной техники украинских войск. Так, например, он рассказал, что с 4 по 21 июня ВСУ потеряли 246 танков, среди которых 13 западных образцов.

Также кроме танков было уничтожено 264 беспилотника, десять тактических истребителей, 152 боевые машины пехоты, из которых 59 — западные образцы. Украинские войска лишились 42 РСЗО и большого количество бронированных машин и бронеавтомобилей. Всю эту технику противник использовал во время своего наступления.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Британия хочет восстановить Украину за счет российского бизнеса (подробнее)