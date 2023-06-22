Патрушев: российские войска с начала июня уничтожили 246 танков, включая 13 западных Фото: ТАСС

С четвертого июня российским войскам удалось уничтожить 246 танков Вооруженных сил Украины, в числе которых и 13 танков западного образца. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

— С четвертого июня уничтожили танков 246 единиц, в том числе западных— 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595 единиц, БМП — 152 единицы, из них западных — 59, — заявил Патрушев.

Помимо этого было уничтожено 42 украинских РСЗО, десять тактических истребителей и 264 беспилотника, которые Вооруженные силы Украины использовали в ходе наступления.

Ранее глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что российским войскам удалось уничтожить 18 из 109 поставленных Киеву американских БМП Bradley.

Он также подчеркнул, что объем поставок вооружения для ВСУ от Запада существенно не повлияет на ход специальной военной операции.

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