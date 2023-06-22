Глава Роспотребнадзора назвала стабильной эпидемическую ситуацию в Херсонской области

Попова назвала стабильной эпидемическую ситуацию в зоне подтопления в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне подтопления в Херсонской области на фоне подрыва украинскими военными Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на сегодняшний день остается стабильной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила журналистам, что случаи инфекционных заболеваний в регионе единичны.

"Все мероприятия мы проводим, проводится вакцинация, проводится дезинфекция территорий, помещений силами министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что значимых отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области зафиксировано не было. Ведомство продолжит дезинфекцию воды и будет контролировать ее качество. Рисков при исследовании проб воды из Днепра, в Северо-Крымском канале и морской воды на западном и южном побережье Крыма также не было выявлено.

Ранее доцент Военно-медицинской академии Владимир Кузьмич предупредил о существующей угрозе распространения холеры после разрушения Каховской ГЭС.

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