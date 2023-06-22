Матвиенко предупредила об опасности новой большой войны из-за действий Запада

Матвиенко заявила об угрозе новой большой войны из-за действий Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за действий Запада нельзя не задумываться об угрозе повторения большой войны, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила о документально доказанной связи потомков украинских националистов с германским нацизмом, отметив, что Запад не желает прислушиваться к этим сигналам.

"А мы, видя эти явные исторические параллели, не можем не думать о реальной опасности повторения кошмара большой войны. Повторения, которого не должно случиться", говорится в статье спикера Совфеда в "Парламентской газете", приуроченной ко Дню памяти и скорби 22 июня.

Матвиенко также отметила, что "второе пришествие фашизма на европейском континенте" стало реальностью, но теперь же ее отличительной чертой стала смесь либеральной риторики с попранием базовых принципов.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо указал на историческую преемственность Украины с нацистской Германией в связи с тем, что ВСУ 22 июня обстреляли Чонгарский мост.