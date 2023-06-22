СК России объявил в розыск 150 военных, причастных к преступлениям киевского режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Российской Федерации объявил в розыск 150 военных, которые причастны к преступлениям киевского режима. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины», - заявил Бастрыкин в ходе своего выступления в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Ранее сообщалось, что СКР с 2014 года возбудил 2244 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих и других представителей вооруженных националистических формирований, которые совершили преступления против мирного населения Донбасса и Украины.

Сайт KP.RU также ранее писал, что недавно спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о создании парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Ожидается, что результаты ее работы будут обнародованы и разосланы в зарубежные законодательные органы, с которыми нижняя палата федерального парламента поддерживает связи.

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