Береговая охрана США сообщила о начале поисков «Титана» на дне океана Фото: REUTERS

Береговая охрана США заявила, что поиски пропавшего батискафа «Титан», спустившегося 18 июня 2023 года к обломкам легендарного лайнера «Титаник», начались на дне океана. Спустя четверо суток после потери связи с экипажем батискафа и после истечения самых оптимистичных прогнозов по оставшемуся внутри аппарата воздуху.

«Канадское судно Horizon Arctic доставило подводный аппарат, который уже достиг дна», - говорится в сообщении пресс-службы береговой охраны США.

Поиски до сих пор не дали никакого результата - местонахождение батискафа по-прежнему установить не удаётся.

Напомним, что после появления первых новостей о пропаже батискафа, в воскресенье, 18 июня, британская компания Magellan Limited была готова направить свои подводные аппараты в зону поисков, однако власти США не позволили им этого сделать. Вместо этого, право на поиски батискафа передали французам, которые прислали корабль с оборудованием только к вечеру 21 июня.

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