Рябков: Россия сделает все необходимое для своей безопасности на фоне учений НАТО

Рябков: Россия готова сделать все необходимое для своей безопасности на фоне учений НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что учения военного блока НАТО Air Defender – тревожный шаг, однако Москва предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

“Это тревожный шаг... Мы никоим образом не шокированы этими мерами, не относимся к ним эмоционально. Наши военные эксперты делают свою работу при любых обстоятельствах, что бы ни произошло”, — отметил Рябков в интервью RT, добавив, что Россия никогда не была и не будет стороной, обостряющей ситуацию.

Также дипломат подчеркнул, что Москва продолжит отвечать на любые возникающие угрозы со стороны стран Запада, отношения с которыми, по его словам, проходят период худшего кризиса с момента создания НАТО.

Напомним, недавно в Эстонии прошли другие учения альянса, в которых приняли участие 14 тысяч солдат НАТО из 11 стран. Издание Foreign Policy отмечало, что этими маневрами альянс хотел продемонстрировать силу военного блока, а также испытать на прочность войска союзников.

При этом, как отметило издание, подобные учения позволяют НАТО “стряхнуть пыль и вернуться к старой работе” по коллективной обороне, поскольку конфликт на Украине показал неготовность альянса к конфронтациям и некоторые страны альянса волнуются за свою безопасность.

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