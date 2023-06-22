Океанолог оценил шансы спасения экипажа батискафа «Титан» Фото: REUTERS

Океанолог, декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов, в эфире радио «Комсомольская правда», рассказал о том, какие шансы у экипажа пропавшего батискафа «Титан» быть спасёнными. По мнению специалиста, если батискаф до сих пор не смог подняться на поверхность - то уже никогда не всплывёт.

«<…> каждые десять метров глубины – это 1 атмосфера. Поэтому 3800 – это 380 атмосфер. Выдержит эта ореховая скорлупка? Не знаю. Может, там уже произошло затекание и из-за этого всё и происходит. А там достаточно малейшей щели, чтобы… представляете, что такое 380 атмосфер? Это как стальным ножом все перерезает внутри, если что, и ясно, что быстро заполняется водой», - говорит Добролюбов.

По мнению учёного, гораздо проще собрать экспедицию на Луну, чем организовать безопасные туристические погружения к остову «Титаника», и организация у OceanGate явно хромает, так как никаких опознавательных знаков, даже буя в месте погружения выставлено не было, чтобы облегчить поиски.

При этом Добролюбов подчеркнул, что пассажиры «Титана» вполне могут продлить своё существование, если будут спать и экономить кислород, однако шансов на спасение у экипажа батискафа всё равно катастрофически мало, и если он до сих пор не всплыл - то уже не всплывёт никогда.

Ранее KP.RU сообщил о том, что поисковая операция только днём 22 июня 2023 года начала обследовать дно Атлантического океана в зоне пропажи батискафа.

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