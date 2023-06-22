Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с премьером Моди Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден снова публично опозорился, ещё и дважды за одну встречу. 22 июня 2023 года он принимал премьер-министра Индии Нарендру Моди в Вашингтоне, где сначала перепутал индийский гимн с собственным, американским, а потом ещё и ошибся в должности своего высокопоставленного гостя.

«Итак, господин президент. Господин президент. Премьер-министр. Я только что понизил вас в должности. Господин премьер-министр, спасибо за то, что приехали, и добро пожаловать снова в Белый дом», - заявил Байден, открывая переговоры с Моди.

До этого, стоя на улице под флагами, Байден поднял руку и приложил её к сердцу, когда играл индийский национальный гимн. У американского президента ушло по меньшей мере полминуты, чтобы понять свою ошибку и опустить руку.

Ранее KP.RU сообщил о том, что заявления Байдена в адрес Си Цзиньпина очень удивили американских чиновников, и очень разозлили китайских.