Россиянам рассказали, какие лекарства необходимо брать с собой на отдых Фото: Shutterstock

В каждой аптечке путешественника обязательно должны быть обезболивающие, жаропонижающие и антигистаминные препараты. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с NEWS.ru.

— В первую очередь нужно иметь при себе жаропонижающие и обезболивающие препараты. Если вы путешествуете вместе с детьми, обязательно берите детские дозировки, — подчеркнула Ярцева.

Помимо этого можно брать с собой на отдых антисептики в виде спрея или немного водного йода, который может пригодиться для обработки ран и царапин. Также по словам эксперта стоит всегда иметь под рукой пластыри.

На случай отравления стоит задуматься и об активированном угле и препаратах для улучшения пищеварения, а если же человек путешествует с детьми, нужно иметь с собой детскую дозу антибиотиков.

Ранее KP.RU рассказывал, что в путешествие стоит брать с собой средства от солнечных ожогов и препараты от аллергии. Также стоит помнить, что летом после водоемов люди часто могут заболеть ОРВИ и поэтому стоит брать с собой и противовирусные препараты.