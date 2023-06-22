Рогов назвал ложью слова Зеленского о плане подрыва Запорожской АЭС

Рогов назвал чудовищной ложью слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал “чудовищной ложью” заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС.

“Режим Зеленского уже превзошел сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются”, — отметил Рогов. По его мнению, подобные заявления киевского режима могут указывать на возможную подготовку очередных провокаций ВСУ на Запорожской АЭС.

“Здесь явно прослеживается команда западных кураторов повысить ставки противостояния”, — резюмировал Рогов.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал заявления Зеленского о том, что российская армия готовит подрыв Запорожской АЭС очередной ложью.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.