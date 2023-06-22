Путин заявил о значительном потенциале партнёрства России с Катаром Фото: REUTERS

У отношений России и Катара гигантский потенциал, который пока что раскрыт только на малую часть. Об этом заявил 22 июня 2023 года президент России Владимир Путин, отдельно отметив высокий уровень представления катарской делегации на Петербургском международном экономическом форуме.

«Налицо солидный и еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработками эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия», - заявил Путин.

Путин поблагодарил главу Министерства иностранных дел Катара, также занимающего должность премьер-министра, Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани за плодотворное сотрудничество, и подчеркнул крайне продуктивную работу РФПИ с Катарским инвестиционным агентством.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 22 июня Путин встречается в Кремле с Мухаммедом бен Абдель Рахмана Аль Тани, братом правящего эмира.