CNN: спасатели сочли найденные обломки батискафа внешними частями «Титана»

CNN: спасатели сочли найденные обломки батискафа внутренними частями «Титана» Фото: REUTERS

Члены поисково-спасательной группы осмотрели обломки, обнаруженные на дне Атлантического океана, и пришли к выводу, что это внешние части батискафа «Титан». Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Обломки, обнаруженные в зоне поиска пропавшего аппарата "Титан", оценили как внешнюю часть субмарины», - сообщили журналисты, со ссылкой на памятку спасателей, с которой они ознакомились.

Напомним, батискаф «Титан» погрузился к остову «Титаника» 18 июня 2023 года, в воскресенье. Не прошло и двух часов, как аппарат и его экипаж перестали выходить на связь. Американская береговая охрана три дня обследовала зону пропажи батискафа с вертолётов, не позволив британцам начать поиски на дне с первого же дня исчезновения «Титана».

Ранее KP.RU сообщил о том, что поиски пропавшего батискафа на дне Атлантики начались только днём 22 июня, после всех самых оптимистичных сроков о возможных остатках кислорода у экипажа.