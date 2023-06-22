Первое фото с обломками пропавшего батискафа с миллиардерами опубликовала береговая охрана США

Обломки батискафа «Титан» нашли в 500 метрах от «Титаника», фото: Береговая охрана США

Пресс-служба Береговой охраны США опубликовала первый снимок, сделанный на дне Атлантического океана, примерно в 500 метрах от носовой части легендарного лайнера «Титаник». На снимке запечатлены обломки, идентифицированные как части пропавшего батискафа «Титан».

Также в пресс-службе береговой охраны озвучили маршрут батискафа, и показали карту зоны, в которой велись поиски. Согласно их данным, «Титан» отправился в последнее погружение от берегов Канады, а конечной точкой его пути должен был стать остов «Титаника», расположенный к юго-востоку от Ньюфаундленда.

«Там, на морском дне, невероятно суровая обстановка, и обломки соответствуют катастрофическому взрыву судна», - заявил контр-адмирал береговой охраны США Джон Можер.

Ранее KP.RU сообщил о том, что причиной гибели миллиардеров на борту пропавшего батискафа стал направленный внутрь взрыв, вызванный потерей барокамеры «Титана».

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