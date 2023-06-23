Цветные пластиковые бутылки могут попасть под запрет в России с 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До пяти видов пластиковых упаковок намерены запретить в России начиная со следующего года, а к 2030 году их число может возрасти до 20 видов. Такие планы представлены в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла». Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на доклады Российского экологического оператора (РЭО) и Минпромторга РФ.

Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что обсуждают планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую возможно переработать, а сами изменения должны быть постепенными для того, чтобы в России смогли появиться все необходимые мощности.

Отмечается, что в первую очередь намерены ограничить использование ПЭТ-бутылок нетрадиционного цвета, а также тонкую термоусадочную пленку, используемую для этикеток, пластиковых пакетов, сумок-сеток для овощей, а также капсул для кофе.

Минпромторг РФ на данный момент предлагает ограничить четыре вида упаковки: тонкую термоусадочную пленку, разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки, а также упаковку c нерастворимыми клеями и тару с этикеткой из ПВХ.

Как отметили в ведомстве, они не стремятся ввести запрет на производство всех пластиковых изделий.

Напомним, в марте этого года Минпромторг предложил ввести запрет на импорт в Россию ряда товаров, которые изготовлены из пластика. В список попали пластиковые контейнеры, одноразовая посуда, пакеты, стаканчики, ватные палочки и другие позиции.