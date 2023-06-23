Турецкая лира второй день обновляет исторический минимум по отношению к доллару США

Турецкая лира второй день подряд обновляет исторический минимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость турецкой национальной валюты второй день подряд обновляет исторические минимумы. В пятницу, 23 июня, курс впервые преодолел психологическую отметку в 25 лир за доллар. Об этом говорят данные торгов.

По состоянию на 05.13 мск курс американской валюты по отношению к турецкой лире поднимается на 0,74%, до 25,067 лиры за доллар.

В минувший четверг, 22 июня, Центральный банк Турции впервые более чем за два года принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 15%, тогда как аналитики ожидали ее на отметке 21%. После такого решения стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум, преодолев отметку в 24 лиры

Напомним, ранее курс лиры ускорял свое снижение по отношению к доллару после решения Центрального банка Турции понизить ключевую ставку. Так после решения понизить ставку до 13% годовых с 14% был обновлен исторический минимум в 18 долларов.