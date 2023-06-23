ЕС начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций, когда еще официально не был принят 11-й пакет ограничений. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Петр Вавжик в интервью агентству РАР.

Самым непростым в новом пакете санкций польский дипломат назвал введение запрета на экспорт российских алмазов в Евросоюз, отметив, что данная процедура не сложная, но страны Бенилюкса, где, как правило и происходит коммерческий оборот алмазов, «будут протестовать».

«Однако, если удалось, например, убедить итальянцев и греков закрыть порты, то, вероятно, и в этом случае удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех», - предположил замглавы внешнеполитического ведомства.

Вавжик также считает трудным назвать сроки, когда примут 12-й пакет, однако пообещал, что Варшава стремится к тому, «что бы он был максимально широким».

Напомним, в 11-ый пакет санкций попали 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Ограничительные меры также затронули иностранные компаний, которые якобы оказывают помощь РФ в обходе действующих санкций.