11-й пакет санкций ЕС против России вступил в силу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Эстонии в пятницу, 23 июня, проинформировало о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза в отношении России.

«Пакет санкций вступил в силу сегодня», - сказано в заявлении ведомства, опубликованном на сайте эстонского МИД.

В ведомстве напомнили, что под новые ограничения попали в том числе 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Рестрикции также коснулись зарубежных компаний, которые якобы оказывают помощь РФ в обходе действующих санкций.

Напомним, очередные антироссийские санкции в Евросоюзе начали обсуждать в марте этого года. Тогда руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что новый пакет санкций против Российской Федерации будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих рестрикций.

В среду, 21 июня, постпреды ЕС в ходе заседания в Брюсселе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Позже посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось сообщил, что новые рестрикции коснулись 70 россиян и 30 юридических лиц. Также был введен запрет на поставки нефти по южной ветке трубопровода “Дружба” и на въезд в Евросоюз российских прицепов с товарами.