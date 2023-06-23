Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили до 100 снарядов по Белгородской области

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили до 100 снарядов по Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего вражеских снарядов было выпущено по Волоконовскому району - 48, 14 из которых пришлись на окраину хутора Старый. "Обошлось без последствий", - уточнил губернатор.

По селу Щетиновка украинская сторона выпустила девять артиллерийских снарядов, еще четыре - по селу Журавлевка. Шесть прилетов зафиксировано в селе Цаповка в Борисовском районе. Еще 23 снаряда выпущены по селу Тишанка, по поселку Красный Пахарь - десять.

От ударов ВСУ пострадало село Сподарюшино в Грайворонском городском округе. Из минометов зафиксировано 11 прилетов в районе кладбища. По селу Дроновка было выпушено четыре минометных снаряда в районе поля. В Шебекино три снаряда прилетели в село Середа, восемь артиллерийских прилетов по селу Белянка и еще пять минометных снарядов выпущено по селу Новая Таволжанка.

Губернатор Гладков заявил об отсутствии пострадавших, однако в некоторых домах в результате украинской атаки выбиты окна и пострадал фасад зданий.

Ранее Гладков сообщил об отмене дневных пропусков на въезд в Шебекино.