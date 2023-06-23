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НовостиПолитика23 июня 2023 9:11

Патрушев: программы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

Глава Совбеза РФ заявил о биологических программах Пентагона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Патрушев: программы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

Патрушев: программы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что биологические программы Пентагона могут быть направлены на дальнейшие создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов. Такое заявление глава Совбеза РФ сделал в пятницу, 23 июня, в Алма-Ате в ходе встречи, где обсуждались вопросы безопасности Центральной Азии и России.

«Беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона ... Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов», - заявил глава Совбеза РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ вспышки птичьего гриппа связали с экспериментами Пентагона в биологических лабораториях на Украине, заявив, что американское ведомство собирало штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%.