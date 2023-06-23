Патрушев: коллективный Запад повторяет путь Гитлера и его приспешников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что западные страны повторяют путь Адольфа Гитлера и его приспешников, возрождая нацистскую идеологию. Такое заявление глава Совбеза РФ сделал в пятницу, 23 июня, в Алма-Ате в ходе встречи, где обсуждались вопросы безопасности Центральной Азии и России.

«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», - заявил глава Совбеза РФ.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своем выступлении в пятницу, 23 июня, в Алма-Ате секретарь Совета безопасности РФ также заявил, что биологические программы Пентагона могут быть направлены на дальнейшую разработку опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов.

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