Песков отреагировал на появление поставляемого Украине оружия около границ Израиля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появление вблизи границ Израиля западного оружия, поставленного Киеву, возможно расценивать как актуальную угрозу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 23 июня.

«Чем больше оружия поставляют на Украину, где не могут ни учет нормально обеспечить, ни сохранность, тем больше это представляет угрозу мировой безопасности», - заявил представитель Кремля, комментируя сообщения о появлении переданного Украине оружия у границ страны.

Песков также отметил, что Москва и ранее заявлял об опасности поставляемого Киеву западного оружия, указывая на то, что оно уже продается преступным группировкам.

Напомним, накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что поставленное Киеву западными странами оружие уже появляется около границ Израиля, назвав это одной из причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Украины. Как он отметил, Тель-Авив опасается, что вооружение может попасть в руки Тегерана.

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