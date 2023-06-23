Режим ЧС введен в семи регионах России из-за природных пожаров

Режим ЧС из-за природных пожаров введен в семи регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по причине природных пожаров введен в семи российских регионах. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе МЧС РФ, не уточнив, в каких именно субъектах страны действует режим ЧС.

«В связи с природными пожарам в семи субъектах Российской Федерации введен режим ЧС, особый противопожарный режим установлен в 58 субъектах РФ», - приводит ТАСС заявление ведомства, где отметили, что мониторинг лесопожарной обстановки поводится непрерывно.

За минувшие сутки космические спутники засекли 234 термические точки на российской территории, а чуть менее половины были зарегистрированы как природные пожары. Для тушения, а также переброски пожарных задействовали пять воздушных судов МЧС. Сообщается, что к ликвидации пожаров привлекли свыше 3,1 тысяч человек, а также более 430 единицы техники.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил введения уголовной ответственности за поджоги сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба. Глава государства поручил правительству проработать данный вопрос до 1 августа 2023 года.