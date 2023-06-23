Суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова* за отсутствие маркировки иноагента

Писатель Дмитрий Быков признан иноагентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никулинский суд Москвы принял решение оштрафовать писателя Дмитрия Быкова* за отсутствие маркировки статуса иностранного агента на 40 тысяч рублей.

Писатель не указал статус иноагента в видео на своем YouTube-канале. За это суд признал Быкова виновным в нарушении статьи 19.34 части 4 КоАП РФ, передает ТАСС из зала суда.

"Ему (Быкову) назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в московском суде. Сам Быков не присутствовал на заседании, так как с 2022 года проживает за пределами России.

Ранее сайт KP.RU писал, что аналогичная сумма штрафа была выписана столичным судом в отношении рэпера Алишера Моргенштерна*. Он опубликовал в соцсетях три поста без маркировки статуса иноагента.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России