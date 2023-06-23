Очаги чумы на границе с Россией выявили в Монголии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Монголии было выявлено 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе расположенных на границе с Россией и Китаем. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил монгольский Национальный центр изучения зоонозных болезней.

Как уточняется, что в данных регионах ежегодно регистрируются случаи заболевания, а также смерти людей от чумы, однако, отмечается, что в последнее десятилетие заболеваемость там возросла.

Сообщается, что ближе всего к территории России природные очаги бубонной чумы расположены в северо-западном регионе Увс на границе с Республикой Тыва. Отмечается, что в прошлом году российские и монгольские эпидемиологи зафиксировали увеличение активности заболевания в данном регионе.

Напомним, чуму переносят грызуны, а также живущие на них блохи. Заболевание передается человеку в том числе во время употребления мяса в пищу.

Как писал сайт KP.RU, год назвад случай заболевания бубонной чумой был выявлен в Китае в Нинся-Хуэйском автономном районе. Незадолго до этого мужчина посетил автономный район Внутренняя Монголия.