Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в ночь на пятницу, 23 июня, нанесли групповой удар по местам хранения ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе зарубежного производства.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечается, что все цели удара были достигнуты.

Напомним, днем ранее, 22 июня, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу украинских войск, на который была доставлена иностранная техника и вооружение. За день до этого, 21 июня, Министерство обороны РФ заявило об уничтожении трех складов ВСУ с боеприпасами, которые базировались в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Харьковской областях.