Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июня 2023 11:52

Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Они находились в ДНР, Харьковской и Запорожской областях
Роман ПОЛОСИКОВ
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины за сутки. Находились они в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Один из складов был уничтожен в районе населенного пункта Новгородское ДНР. Также удары были нанесены по складам в районе Новопавловки в Запорожской области и населенного пункта Мороховец в Харьковской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские подразделения продолжают попытки наступления по трем направлениям - но безуспешно. Только на Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 400 солдат. Помимо этого было уничтожено немало военной техники.

На Краснолиманском направлении восемь украинских бойцов сдались в плен, а еще один защитник киевского режима сдался на Купянском направлении.