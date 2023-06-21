Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины за сутки. Находились они в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом рассказали в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.

Один из складов был уничтожен в районе населенного пункта Новгородское ДНР. Также удары были нанесены по складам в районе Новопавловки в Запорожской области и населенного пункта Мороховец в Харьковской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские подразделения продолжают попытки наступления по трем направлениям - но безуспешно. Только на Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 400 солдат. Помимо этого было уничтожено немало военной техники.

На Краснолиманском направлении восемь украинских бойцов сдались в плен, а еще один защитник киевского режима сдался на Купянском направлении.