Жена владельца пистолета лесопаркового маньяка отрицает вину мужа

В деле “лесопаркового маньяка” появилась улика, запутавшая следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жена владельца пистолета, из которого известный как “лесопарковый маньяк” Алексей Корочкин убивал своих жертв, рассказала KP.RU свою версию произошедшего.

Ранее в деле маньяка появилось оружие, которое, как выяснили при экспертизе, было использовано для убийства нескольких жертв “лесопаркового маньяка”. Оружие принадлежало бывшему милиционеру Александру Болотову, умершему в 2022 году. По мнению жены Болотова, ее муж не причастен к трагедии.

“Мой муж нет. Он никаким образом не подходит к описанию преступника. А по оружию сейчас будет дополнительная экспертиза проводиться. Так что подождем, что она покажет”, — ответила она на прямой вопрос о причастности Болотова к убийствам “лесопаркового маньяка”.

Дочь Александра Болотова Екатерина также не верит, что ее отец может быть как-то причастен к этому делу. Она предполагает, что маньяк мог просто найти это оружие, а шумиху вокруг этого дела создали журналисты. Сейчас следствие продолжается. Пока силовики не делятся подробностями дела и чем оно закончится, остается только догадываться.

Тем временем Корочкину, который все это время отрицал свою вину, осталось отсидеть лишь год в колонии

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