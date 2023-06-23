Дочь Елизаветы II Анна надела на королевские скачки платье 45-летней давности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственная дочь покойной королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна появилась на королевских скачках в Аскоте в платье, которое она первый раз надела 45 лет назад. Об этом сообщает журнал Hello.

Издание уточняет, что 72-летняя принцесса Анна прибыла на ипподром, расположенный в графстве Беркшир в голубом платье с отложным воротником, пуговицами и юбкой в складку. Первый раз такой наряд дочь королевы надела еще в 1978 году в возрасте 27 лет.

Платье 45-летней давности дополнили шляпа в тон, а также молочный жакет с перчатками и туфли на невысоком каблуке. Завершила свой винтажный образ принцесса Анна серьгами и бусами из жемчуга, а также брошью из тиары королевы-матери.

Ранее сайт KP.RU писал об серьезном ухудшении отношений между женой принца Чарльза Камиллой и его сестрой принцессой Анной. Тогда сообщалось, что причиной для раздоров между дочерью королевы Елизаветы II и герцогиней Корнуольской является титул королевы, который принц Чарльз всерьез вознамерился дать своей супруге после восшествия на британский престол.