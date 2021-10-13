Королевские войны: Жена и сестра принца Чарльза делят трон

Чарльз после восшествия на престол имеет полное право сделать свою любимую супругу королевой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлениям близких к британскому королевскому двору источников, отношения между женой принца Чарльза Камиллой и его сестрой, принцессой Анной в последнее время серьезно ухудшились. Инсайдеры отмечают, что на публике женщины выступают общим фронтом, но все их единодушие исчезает за закрытыми дверями.

Причиной для раздоров между 71-летней принцессой, дочерью королевы Елизаветы II , и 74-летней герцогиней Корнуольской является титул королевы, который принц Чарльз всерьез вознамерился дать своей супруге после восшествия на британский престол.

После трагической гибели первой супруги принца Чарльза Дианы и повторного брака наследника престола, было решено, что его вторая супруга, Камилла Паркер-Боулз, не будет официально носить титул принцессы Уэльской, на который она получала полное право.

Сделано это было на фоне всеобщей любви к погибшей принцессе Диане и такой же всеобщей нелюбви к Камилле, которую считали причиной краха брака принца и леди Ди.

Но с годами народная нелюбовь потихоньку утихла, а принц Чарльз после восшествия на престол имеет полное право сделать свою любимую супругу королевой. Именно этот факт безумно раздражает принцессу, о чем она уже не раз напрямую заявила невестке.

– Анна ясно дала понять, что Камилла никогда не будет настоящей королевой в глазах британских подданных. Анна обладает большой властью и большим уважением в этой семье, поэтому вы обнаружите, что многие поддержат ее в этом, и Чарльз и Камилла столкнутся с большим сопротивлением, – заявила эксперт Пенни Джуниор, специализирующаяся на жизни британской королевской семьи.

Принцесса Анна также обладает правами на королевский престол, но Чарльз стоит самым первым в списке претендентов. Джуниор полагает, что Анна не исключает развития событий, при которых именно она будет носить корону.