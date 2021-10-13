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В мире13 октября 2021 8:20

Королевские войны: Жена и сестра принца Чарльза делят трон

Титул королевы не дает женщинам покоя
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Чарльз после восшествия на престол имеет полное право сделать свою любимую супругу королевой

Чарльз после восшествия на престол имеет полное право сделать свою любимую супругу королевой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлениям близких к британскому королевскому двору источников, отношения между женой принца Чарльза Камиллой и его сестрой, принцессой Анной в последнее время серьезно ухудшились. Инсайдеры отмечают, что на публике женщины выступают общим фронтом, но все их единодушие исчезает за закрытыми дверями.

Причиной для раздоров между 71-летней принцессой, дочерью королевы Елизаветы II , и 74-летней герцогиней Корнуольской является титул королевы, который принц Чарльз всерьез вознамерился дать своей супруге после восшествия на британский престол.

После трагической гибели первой супруги принца Чарльза Дианы и повторного брака наследника престола, было решено, что его вторая супруга, Камилла Паркер-Боулз, не будет официально носить титул принцессы Уэльской, на который она получала полное право.

Сделано это было на фоне всеобщей любви к погибшей принцессе Диане и такой же всеобщей нелюбви к Камилле, которую считали причиной краха брака принца и леди Ди.

Но с годами народная нелюбовь потихоньку утихла, а принц Чарльз после восшествия на престол имеет полное право сделать свою любимую супругу королевой. Именно этот факт безумно раздражает принцессу, о чем она уже не раз напрямую заявила невестке.

– Анна ясно дала понять, что Камилла никогда не будет настоящей королевой в глазах британских подданных. Анна обладает большой властью и большим уважением в этой семье, поэтому вы обнаружите, что многие поддержат ее в этом, и Чарльз и Камилла столкнутся с большим сопротивлением, – заявила эксперт Пенни Джуниор, специализирующаяся на жизни британской королевской семьи.

Принцесса Анна также обладает правами на королевский престол, но Чарльз стоит самым первым в списке претендентов. Джуниор полагает, что Анна не исключает развития событий, при которых именно она будет носить корону.

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